Comunali: allestiti seggi, domani e lunedì 39 centri al voto

Insediati oggi i seggi elettorali in vista delle elezioni comunali di domani e lunedì in Sardegna, dove si vota in 39 centri.

A partire dalle 16, i componenti dell'Ufficio si ritrovano nei locali del seggio, dove, sotto la guida del presidente, si procede all'insediamento dell'Ufficio, alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione, all'accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione e all'autenticazione delle schede di votazione.

Domenica 28 maggio si vota dalle 7 alle 23; lunedì 29, dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio.

Dei 39 Comuni al voto, solo due superano i 15mila abitanti: Assemini e Iglesias. Qui è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Nella Città metropolitana di Cagliari si vota anche a Decimomannu. In provincia di Nuoro: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia e Tortolì.

In provincia di Oristano: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde e Villanova Truschedu.

In provincia di Sassari: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini.

Nel Sud Sardegna, oltre a Iglesias si vota anche a Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa.