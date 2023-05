Incendio danneggia agriturismo a San Giovanni Suergiu

Un rogo scoppiato ieri notte sta devastando l'area esterna dell'agriturismo l'Agrifoglio a San Giovanni Suergiu. Le fiamme, le cui cause nono sono state accertate, sono divampate intorno alle 22 e hanno coinvolto un fienile e i mezzi agricoli dell'azienda.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Carbonia con un'autobotte che stanno ancora lavorando per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Non si registrano persone ferite. Sul posto anche i carabinieri, i danni sono ingenti e non ancora quantificati.