Mannoia e Barnel a Cagliari per eventi mondiale di triathlon

(ANSA) - CAGLIARI, 18 MAG - Triathlon, ma anche musica, danza, arte e spettacolo: venerdì 26 maggio (ore 20.30) la città di Cagliari si trasforma in un palcoscenico di straordinari eventi per dare il via alla tappa italiana del circuito mondiale di triathlon, realizzata dalla Federazione italiana Triathlon con il contributo della Presidenza del Consiglio Dipartimento per lo Sport, della Regione Sardegna e il sostegno del Comune di Cagliari.

Dopo Abu Dhabi e Yokohama, sarà Cagliari ad accogliere la terza tappa mondiale con una festa aperta a tutta la città. A inaugurare una due giorni di intense emozioni sportive, al Bastione di Saint Remy salirà sul palco la grande signora della musica italiana: Fiorella Mannoia. Oltre a lei, Sergio Bernal, già primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna e incontrastato interprete del flamenco moderno. A condurre la serata, un'autentica mattatrice dei palcoscenici, Chiara Francini.

Una serata coordinata da FITri Servizi in cui la disciplina olimpica si fa arte e gli artisti, autentici 'campioni' della scena, fanno da passaggio di testimone tra arte e sport come nell'idea dello show curato dal manager Valerio Toniolo. A firmare quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più glamour della stagione, sarà ancora una volta Daniele Cipriani, produttore di spettacoli dal vivo e attualmente tra i più brillanti ideatori di show ed eventi in Italia e nel mondo.

Sua la regia di una notte da favola dal titolo "Sport e Arte, unire e non dividere", a cui parteciperanno numerosi esponenti del mondo sportivo e istituzionale invitati a Cagliari dal presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei.

La cerimonia di apertura sarà trasmessa in prime time su Explorer HD Channel, Sky canale 176, e sulle piattaforme free Samsung Tv Plus al canale 4417 e Rakuten Tv. (ANSA).