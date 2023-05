Al via la stagione a Olbia, hotel sempre più ecosostenibili

La stagione turistica è alle porte e gli hotel e le strutture ricettive della costa di Olbia hanno finito gli ultimi preparativi in vista dell'avvio ufficiale dell'estate 2023. Una stagione che si preannuncia da record per le presenze che farà registrare.

Sulla spiaggia di Marinella l'Hotel Abi d'Oru ha concluso i lavori di restyling di 50 stanze, puntando sempre più su un'offerta turistica ecosostenibile e andando alla ricerca di prodotti locali ed artigiani provenienti dall'intera isola. Per raggiungere questo obiettivo di sostenibilità ambientale, l'hotel ha intrapreso un percorso di decarbonizzazione, ha ottenuto la certificazione Breeam in-use, effettua il monitoraggio dei consumi energetici, tutto questo per valutare l'impatto dell'attività sull'ambiente. Inoltre, nell'entroterra sardo, l'Abi d'Oru ha creato e si occupa della cura quotidiana di una famiglia di api in arnie, per contribuire all'ecosistema locale e celebrare così il suo nome, che dal sardo significa appunto "ape d'oro".

Il restauro effettuato durante i mesi invernali di chiusura, ha fatto sì che le stanze abbiano rafforzato il legame storico dell'hotel con la cultura e le tradizioni sarde, seguendo le specificità tecniche e strutturali dettate dal percorso di certificazione ambientale.

Il prossimo 27 maggio le porte della struttura alberghiera si apriranno ai suoi clienti, svelando le nuove stanze e la nuova piscina.