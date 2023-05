Cagliari, nuova piazza e villaggio sportivo a Monte Mixi

Un villaggio sportivo a Monte Mixi. Con una grande piazza al centro come punto di raccordo tra gli spazi e gli impianti dedicati a skate, pattinaggio, basket, atletica, calcetto, pallavolo, ginnastica artistica. L'intervento per il rilancio dell'area compresa tra via Rockefeller, viale Diaz e il Quartiere fieristico è stato presentato dall'amministrazione comunale.

"La nascita del Grande Villaggio sportivo, in un quartiere caro ai cagliaritani per le gesta sportive del passato, ha importanti ricadute sociali - afferma il sindaco Paolo Truzzu -. Lanciamo un messaggio alle associazioni, alle famiglie e al movimento dello sport di base, confermando l'attività fisica come uno dei pilastri su cui si fonda la buona qualità della vita a Cagliari".

Una riqualificazione che tiene conto anche delle nuove esigenze green legate alla riduzione delle emissioni e al risparmio energetico. Tre dei quattro lotti sono finanziati soprattutto con Fondi del Pon Metro-ReactEU, mentre quello destinato allo skatepark è sostenuto con fondi comunali. Il primo prevede la realizzazione di una grande piazza sportiva nel tratto finale di via degli Sport fino alla via Pessagno.

Lo scopo è quello di realizzare un luogo di incontro attrezzato che funga da cerniera per tutti gli impianti presenti nell'area, dotato di percorsi pedonali e ciclabili, spazi verdi con panchine, fontanelle e attrezzature sportive. Tutto con un nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Il lotto 2 prevede la realizzazione di un nuovo skatepark destinato alla pratica degli sport con le rotelle, in sostituzione del campo di calcio dietro le palestre A e B. Il lotto 3 prevede l'adeguamento funzionale delle Palestre A, destinata al calcetto e altre discipline, e Palestra B, destinata alla pallavolo e alla ginnastica artistica, e del Palazzetto dello Sport attraverso il rifacimento totale degli impianti di condizionamento estivo ed invernale.

Il lotto 4 prevede l'adeguamento dell'impianto di atletica leggera "Riccardo Santoru" attraverso il rifacimento dell'impianto di illuminazione. Il progetto riguarda la sostituzione delle quattro torri faro e dei proiettori anche per garantire un livello di illuminazione idoneo a ospitare competizioni di livello nazionale e internazionale con specifici requisiti di luminosità idonei per le riprese televisive.