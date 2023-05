Terna rafforza la rete elettrica nel Nuorese e in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 11 MAG - Terna rafforza la rete elettrica della Sardegna centro-orientale e presenta ai sindaci dei comuni del Nuorese e dell'Ogliastra i punti salienti del Piano di Resilienza 2023 - 2027 che prevede nell'area investimenti per circa 50 milioni di euro nei prossimi 5 anni.

In particolare Terna ha previsto una nuova stazione elettrica a Perdasdefogu, l'ammodernamento delle linee tra Taloro ed Aritzo e la realizzazione di un nuovo collegamento tra Aritzo e la rete esistente. Una volta realizzati gli interventi, sarà possibile demolire circa 70 km di vecchie linee elettriche e liberare 115 ettari di territorio con importanti benefici ambientali.

"In un contesto in cui gli effetti del cambiamento climatico sono sempre più evidenti, risulta fondamentale pianificare misure per l'incremento della resilienza del sistema elettrico in aree storicamente a rischio che saranno sempre più soggette a fenomeni meteorologici estremi - fa sapere l'azienda - Per rispondere a questa sfida, Terna ha definito una nuova Metodologia di Resilienza grazie alla quale è possibile identificare le aree del paese maggiormente esposte a fenomeni meteorologici estremi, uno strumento di pianificazione innovativo in grado di massimizzare i benefici delle nuove opere ottimizzandone l'efficacia e definendone la priorità di intervento. Tale metodologia si concretizza nel Piano di Resilienza attraverso cui Terna individua gli interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza della rete valutando le misure volte a prevenire e mitigare eventuali rischi di disservizio".

L'interlocuzione fra Terna e gli amministratori del territorio continuerà nei prossimi mesi. (ANSA).