Niccolò Fabi in concerto ad Alghero il 22 giugno

Il Niccolò Fabi SoloTour Estate 2023 farà tappa ad Alghero. Il 22 giugno il cantautore si esibirà alle 21 sul palco de Lo Quarter, in un'anteprima di eccezione del Festival Abbabula organizzato da Le Ragazze Terribili in collaborazione con la Fondazione Alghero e inserito nel programma 2023 della 29esima Festa della Musica Italia, che quest'anno ha anche Alghero tra le città protagoniste.

Ad aprire il concerto sarà la cantautrice di Alghero Teresa Sanna, in arte Teresa. Poi il palcoscenico sarà tutto per Niccolò Fabi con i suoi successi come "Ecco" e "Solo un uomo", "Elementare", "Capelli", "Vento d'Estate" e "Lontano da Me" per citarne alcuni. I biglietti sono in prevendita nella sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari e all'Atelier#3 in via Carlo Alberto 84 ad Alghero, oltre che sul circuito online TicketOne. Posto unico al costo di 23 euro.