Mont'e Prama, boom di ingressi e incassi in siti culturali

Se il 2023 era iniziato con altri numeri mai registrati prima, i ponti della Liberazione del primo maggio e gli incassi del primo quadrimestre 2023 raccontano di una realtà in crescita. Ad aprile i biglietti staccati nei siti culturali gestii dalla Fondazione Mont'e Prama complessivamente sono stati 18691, circa il 51% in più dello scorso anno, con crescita record, a tariffe invariate, per gli incassi: +39,5% rispetto allo scorso anno, +8% rispetto all'ultimo anno pre-pandemia. Nel primo quadrimestre del 2023 sono stati 27.836 i biglietti staccati tra il Museo civico, l'antica Città di Tharros e la torre di San Giovanni, rispetto ai 17.784 del 2022: in questo caso visitatori e incassi in crescita (+56% e +42,63%), con un aumento 10% rispetto all'ultimo anno pre-pandemia.

"Si tratta di numeri importanti, che confermano l'attenzione dei visitatori per la storia antica e le proposte del Parco archeologico naturale del Sinis e che paiono confermare la bontà degli investimenti in promozione effettuati nel corso del 2022 - fanno sapere dalla Fondazione - Il rinnovo dell'allestimento e l'auspicata apertura della nuova ala del Museo, con il ritorno delle statue di Mont'e Prama da Cagliari, e i lavori di messa in sicurezza e accessibilità nell'ipogeo di San Salvatore, unitamente alle aperture straordinarie in programma d'estate a Mont'e Prama, oltre ai tre Festival che si svolgeranno fra il 27 giugno e il 9 luglio e la mostra al Metropolitan Museum di New York (da fine maggio a dicembre inoltrato) fanno presagire a un 2023 in grado di migliorare ancora i numeri e la qualità delle visite da mettere a disposizione del pubblico".