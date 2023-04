Cagliari, l'Anfiteatro Romano visitabile ma parzialmente

L'Anfiteatro Romano sarà in parte visitabile. Sono stati infatti ultimati i lavori di messa in sicurezza della rampa di accesso allo storico sito in viale Fra Ignazio e pertanto sarà consentito visitare parte del monumento.

Il lavoro appena concluso - fanno sapere dall'amministrazione comunale - si inserisce in un più ampio intervento che porterà a una completa fruizione dell'Anfiteatro, e che è attualmente in fase di progettazione a cura del Servizio Lavori Pubblici, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna.