Donazione sangue, Gdf dona 14 sacche a Tortolì

Quattordici sacche di sangue sono state raccolte nella sede della caserma della Guardia di Finanza di Porto Frailis a Tortolì, dal Centro trasfusionale della Asl Ogliastra in collaborazione con l'Avis di Tortolì e i militari.

Decine di persone, tra finanzieri, familiari e loro conoscenti si sono date appuntamento davanti alla caserma dove è stata posizionata l'autoemoteca della Asl. Si tratta di una delle giornate che rientrano nel progetto che sta portando avanti l'azienda sanitaria ogliastrina per coinvolgere nella donazione il territorio.

"Siamo molto soddisfatti di come le forze dell'ordine stanno rispondendo ai nostri appelli alla donazione - spiega Giusy Cabiddu, direttrice del Centro trasfusionale della Asl Ogliastra -. La Guardia di Finanza ci ha chiesto di essere coinvolta e noi siamo stati ben contenti di organizzare questa raccolta. Speriamo che questa catena di solidarietà non si spezzi e ci sia la possibilità di andare avanti con altre realtà del territorio".

"Ancora una volta le forze dell'ordine hanno risposto positivamente - osserva Luca Russo, presidente dell'Avis comunale di Tortolì - ma l'impegno di carabinieri, poliziotti e finanzieri non si limita a queste giornate: in tanti si recano periodicamente nella nostra Avis o nel Centro trasfusionale della Asl per dare il proprio contributo". "Sappiamo che c'è una grande richiesta di sangue, anche per via dell'approssimarsi dell'estate - commenta Vincenzo Musone, comandante della Gdf ogliastrina -. Pensiamo che sia un gesto nobile e che chi è nelle condizioni di farlo, è giusto che compia quest'importantissimo atto di generosità".