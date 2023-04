Morto a Cagliari il critico cinematografico Gianni Olla

È morto a Cagliari, all'età di 71 anni, il critico cinematografico Gianni Olla, docente di Storia e critica del cinema nelle Università di Cagliari e Sassari. Un intellettuale molto attento al mondo della cinematografia internazionale, tra i primi a rimettere in ordine anche in chiave critica la produzione isolana. Ha scritto per anni sulle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna. Nella sua lunga carriera ha pubblicato saggi e volumi sul cinema documentario in Sardegna, sulla cinematografia cinese, il cinema del '68, l'Olocausto sugli schermi.

Tra le sue opere anche Dai Lumière a Sonetàula. 109 anni di film, documentari, fiction e inchieste televisive sulla Sardegna" Approfondimenti anche su Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Pedro Almodovar, François Truffaut, Franco Solinas, Fiorenzo Serra, Grazia Deledda, Marcel Proust.

Molto legato a Cagliari, ha raccontato la sua città sottolineando storia e evoluzione della produzione culturale del capoluogo. Cordoglio del Comune: "Voglio esprimere alla famiglia le condoglianze mie e dell'amministrazione - afferma il sindaco Paolo Truzzu - ha insegnato cinema a diverse generazioni di studenti sardi, sempre con sguardo aperto e critico. Mancherà molto al mondo della cultura".