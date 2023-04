A Cagliari un viaggio musicale dentro la storia del cinema

Un fantastico viaggio musicale dentro la storia del cinema: sono queste le coordinate dello spettacolo "The Movie Time Machine - A cinematic musical", messo in scena dalla compagnia EllioT all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari da venerdì 12 a domenica 14 maggio.

Il musical - figlio della penna di Massimiliano Defraia (autore della sceneggiatura originale), vede lo stesso Defraia alla regia insieme a Cristina Melis, con le scenografie di Francesco Defraia, il light design di Emanuele Pascariello, gli arrangiamenti musicali di Alessia Melis e Andrea Pani, le coreografie di Valentina Masci e Alessia Melis e il coordinamento di Giacomo Melis - ripercorre alcuni tra i capisaldi della storia del cinema e mette in scena una squadra di ben 60 performer che si alterneranno sul palcoscenico accompagnando lo spettatore verso un finale esplosivo e inatteso.

"Il progetto The Movie Time Machine nasce nel 2016, poco dopo aver portato in scena il musical Fat Is Beautiful, una rilettura del classico di Broadway Hairspray", spiega Massimiliano Defraia, presidente della compagnia teatrale EllioT. "La sfida della compagnia è quella di creare un musical dal sapore più cinematografico che teatrale, ma capace di proporre qualcosa di realmente nuovo e mai raccontato prima.

Nel ripercorrere la storia del cinema, lo spettatore si ritroverà catapultato all'interno dei set più famosi e nel bel mezzo di scene iconiche e di numeri musicali leggendari, entrati di diritto nell'immaginario collettivo attraverso i film memorabili del trentennio scorso". E' un musical adatto a tutti, con diversi livelli di lettura e apprezzamento. La storia conserva l'impianto della fiaba, lasciando grandi e piccini rapiti e incantati. Per prenotare e acquistare i biglietti è possibile contattare il numero di telefono 3518070577 (anche via WhatsApp) o scrivere alla mail biglietti.elliot@gmail.com.