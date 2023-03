Cinque orologi contraffatti sequestrati in aeroporto Elmas

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari in servizio all'aeroporto di Cagliari-Elmas, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato cinque orologi contraffatti trasportati nel bagaglio di due viaggiatori. Gli orologi, acquistati in Turchia e negli Emirati Arabi, sono risultati abilmente contraffatti e riconducibili ai prestigiosi marchi Audemars Piguet (2 pezzi) e Rolex modelli Daytona (1 pezzo) e Date Just (2 pezzi).

Le perizie condotte hanno evidenziato che entrambi i marchi appaiono ben riprodotti ma, seppur apparentemente identici agli originali, gli orologi presentano delle caratteristiche qualitative inferiori rispetto a quelle della produzione originale. Il valore dei cinque orologi, qualora ne fosse stata riconosciuta l'autenticità, si sarebbe aggirato intorno a 74.000 euro, 40.000 dei quali per i soli Audemars Piguet, mentre per i collezionisti il valore sarebbe potuto arrivare fino a 126.000 euro. Ai due viaggiatori è stata anche comminata una sanzione.

Come fa sapere l'Adm, "il settore dell'orologeria è sempre più soggetto a fenomeni di contraffazione. La commercializzazione di prodotti contraffatti incide pesantemente anche sull'economia del nostro Paese provocando deviazioni del traffico commerciale, perdita di posti di lavoro, di incassi per l'erario e concorrenza sleale".