Scontro auto-furgone a Riola Sardo, un morto e un ferito

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 7 lungo la strada statale 292 "Nord Occidentale Sarda" a Riola Sardo. Si sono scontrate una Fiat 500 e un furgone: deceduto il conducente dell'utilitaria. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note e sul posto per i rilievi stanno intervenendo i carabinieri del Radiomobile di Oristano.

Da quanto si apprende l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 115,400, dove i due mezzi, per cause non accertate, si sono scontrati. L'impatto è stato violentissimo. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. A Riola è anche arrivato l'elisoccorso.

Per il conducente della 500 non c'è stato nulla da fare, il guidatore del furgone, di circa 39 anni è stato trasportato in elicottero a Sassari in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

A causa dell'incidente il traffico nella zona è bloccato, sul posto c'è anche il personale Anas.