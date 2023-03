La gestione organizzata del paziente politraumatizzato

Sensibilizzare gli operatori sanitari su alcune problematiche come la gestione del politrauma, il massiccio afflusso di feriti al Pronto soccorso e l'organizzazione di reti complesse fra strutture sanitarie del territorio locale e regionale. Sono stati questi gli argomenti affrontati durante l'incontro dal titolo "Avviamento di un percorso verso la gestione organizzata del trauma grave" che si è svolto nell'aula magna della facoltà di Medicina e chirurgia e organizzato dall'Aou di Sassari.

Ad aprire i lavori Giovanni Sotgiu, preside della facoltà di medicina e direttore del servizio formazione dell'Azienda ospedaliera che ha sottolineato quanto sia importante «creare conoscenza e formazione». In seguito, il direttore sanitario Luigi Cugia ha portato i saluti dell'Aou e quindi dato la parola all'assessore regionale della Sanità Carlo Doria che ha voluto sottolineare quanto sia «fondamentale creare reti di collaborazione fra professionisti e ospedali».

Medici e infermieri, provenienti da diverse parti della Sardegna, hanno seguito con particolare interesse le relazioni del professor Osvaldo Chiara, del professor Federico Bove e della dottoressa Federica Renzi, fra i massimi esperti europei nel trattamento del trauma complesso e delle maxi emergenze traumatologiche che operano nel grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano.

Sassari ha un unico Pronto soccorso con un bacino di utenza molto elevato a cui affluiscono malati da tutto il centro nord Sardegna ma talvolta anche dal sud dell'isola. Il Pronto soccorso di Sassari ha gestito nel 2022 oltre 7500 traumi, oltre 20 al giorno e, di questi, il 5% circa è da considerare trauma maggiore o complesso. "Abbiamo la necessità di definire meglio i processi di gestione del politrauma ed è importante che ci sia un lavoro di rete tra tutti gli specialisti delle diverse unità operative per facilitare al meglio l'offerta di salute, soprattutto sulla problematica dell'urgenza-emergenza. Con questi presupposti è nata l'iniziativa odierna che ha lo scopo di avviare un percorso di crescita insieme ai colleghi dell'ospedale Niguarda", hanno dichiarato i coordinatori scientifici del corso Franco Cudoni, direttore del reparto di ortopedia, e Paolo Pinna Parpaglia, direttore del Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.