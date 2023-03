Prezzi a Cagliari, rincari meno pesanti per cittadini

Cagliari è nella top ten delle città italiane che hanno subito di meno il peso dei rincari. Il capoluogo della Sardegna è all'ottavo posto nella graduatoria nazionale. La classifica è una rielaborazione effettuata dall'Unione Nazionale Consumatori sulla base del report Istat sull'inflazione di febbraio nei capoluoghi di regione e nei comuni con più di 150 mila abitanti.

Gli aumenti, comunque, ci sono stati: Cagliari registra un più 9,7 per cento di rincaro annuo. La percentuale, calcolata su una famiglia di tre persone, equivale a un esborso aggiuntivo, rispetto ai dodici mesi precedenti, di 2189 euro. Se si guarda alla media delle famiglie senza tenere conto del numero dei componenti, l'aumento è di 1822 euro.

A Cagliari, nel mese di febbraio 2023, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per la parte congiunturale (confronto col mese precedente), ha segnato una variazione del +0,5%, in controtendenza rispetto al -0,2% registrato nel mese precedente. L'indice tendenziale (rispetto all'anno precedente) registra una variazione del +9,7%, risultando così in diminuzione rispetto al +10,0% che si era avuto nel mese di gennaio.

Rispetto a un anno fa la voce "Abitazione, acqua, elettricità e combustibili" registra una crescita del 26,2 per cento. Mentre il confronto con il mese precedente registra un decremento dell'1,9 per cento.