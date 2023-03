"Discarica sul colle Sant'Elia", denuncia ambientalisti

"Una discarica abusiva, piena di rifiuti di ogni genere, divani, televisori, inerti, infissi, lastre di amianto, bombole e quant'altro, in uno dei posti più suggestivi di Cagliari, il Colle di Sant''Elia". Lo denuncia l'associazione ambientalista i difensori della natura Cagliari corredando la notizia di fotografie che mostrano i rifiuti all'interno di ex strutture abitative dei militari.

"Una vergogna. Un luogo incantevole con un panorama mozzafiato, abbandonato da anni, dalle autorità competenti ed ulteriormente vandalizzato da incivili - dice Valerio Piga dell'associazione - Trovo grave che nessuno intervenga per valorizzarlo e renderlo fruibile. Sono immagini emblematiche dello stato di degrado che caratterizza il sito. Immagini che per chi ama veramente la città fanno male al cuore e alla sua storia millenaria".