Tormenta e pedina la ex, 58enne allontanato da casa

Ha perseguitato la ex nel tentativo di riallacciare i rapporti, pedinandola e rendendole la vita un inferno. Per un 58enne di Sant'Antioco è scattato l'allontanamento dalla casa di famiglia e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. I carabinieri hanno notificato il provvedimento nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo dopo l'interruzione della convivenza ha tormentato la ex facendosi trovare in strada vicino all'abitazione della donna e cercando di contattarla con ogni mezzo.