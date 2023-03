Detenuto evaso: l'inchiesta passa alla Dda di Cagliari

E' passata dalla Procura di Nuoro ai magistrati della Dda di Cagliari l'inchiesta sulla clamorosa evasione dal carcere nuorese di Badu 'e Carros di Marco Raduano, il boss della mafia garganica, in fuga ormai da una settimana. Il procuratore di Cagliari Rodolfo Sabelli si è fatto trasmettere tutti gli atti di un'indagine che si allarga e sarà seguita dal sostituto dell'Antimafia Emanuele Secci. Lo stesso Sabelli ieri ha convocato a Cagliari un vertice delle forze dell'ordine per fare il punto della situazione.

Il primo a pagare per l'evasione è stato il comandante degli agenti di Badu 'e Carros, Francesco Dessì, rimosso dall'incarico. Da lunedì prossimo il carcere di Nuoro avrà un nuovo comandante, il dirigente di Polizia penitenziaria Amerigo Fusco, attualmente comandante della Casa di reclusione di Milano Opera.

E prosegue la caccia all'evaso: si valutano tutte le immagini dei circuiti esterni al carcere nuorese, tabulati telefonici, e una mole di dati già in mano agli inquirenti, ma soprattutto si ha la convinzione che il boss pugliese, con complicità importanti, sia riuscito ad organizzare in maniera quasi perfetta la sua fuga e non sarebbe più in Sardegna già dalla notte di venerdì. Quelle due ore di vantaggio, evidentemente pianificate, potrebbero essere bastate a Raduano per abbandonare l'Isola e affidarsi alle complicità del suo clan.