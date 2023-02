Aeroporti: a Olbia arrivano i droni per controllare la pista

Arrivano i droni per la sorveglianza degli aeroporti. Il primo scalo in Italia a dotarsi di questa tecnologia è lo scalo Costa Smeralda di Olbia che ha in programma anche l'ampliamento ed efficientamento energetico degli spazi esterni a disposizione dei velivoli.

"Nello specifico si tratta di una grande innovazione tecnologica che consente di controllare lo stato della pista ed eventualmente allontanare i volatili - spiega l'amministratore delegato della Geasar Silvio Pippobello a margine della presentazione della stagione estiva 2023 - Prima queste operazioni venivano eseguite dai nostri operai che facevano il giro della pista semplicemente in automobile".

"Affrontiamo questa nuova stagione 2023 con ottimismo, lavorando per adeguare e migliorare l'aerostazione dell'Olbia Costa Smeralda - ha aggiunto l'ad - Abbiamo allungato la pista, stiamo prevedendo e iniziando l'ampliamento del piazzale dell'aviazione privata che da quest'anno verrà usato anche degli aerei di linea. Inoltre faremo investimenti anche sotto il profilo della sostenibilità: è da poco infatti stata avviata l'installazione di un impianto fotovoltaico che ci consentirà di usare un 30% di energia pulita e sostituiremo i mezzi di rampa con motori maggiormente sostenibili".