Ryanair: 22 collegamenti su Alghero per l'estate 2023

Saranno 22 i collegamenti aerei che Ryanair attiverà con Alghero per l'estate 2023. Tra questi ci sarà l'esordio di due nuove rotte, per Billund, in Danimarca, e Venezia. La Summer 2023 della compagnia irlandese è stata presentata questo pomeriggio all'aeroporto di Alghero e prevede, oltre all'attivazione delle due nuove destinazioni, un potenziamento dei voli per tre città: Bari, Bratislava e Milano.

Ryanair opererà fino a 170 voli settimanali, di cui 40 solo su Milano. "Mentre quest'anno Ryanair trasporterà oltre 850.000 passeggeri da/per Alghero (+85% vs pre Covid), stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di 6,50 euro per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale", ha ribadito Eddie Wilson Ceo di Ryanair.

"Il programma operativo di Ryanair per l'estate 2023 rappresenta, di fatto, il consolidamento delle performance già registrate dal vettore nel corso dell'estate 2022. Ryanair rappresenta un partner fondamentale non solo per Sogeaal, ma anche per tutto il territorio del Nord ovest, poiché contribuisce a sostenere l'economia del territorio e a rendere più concreta la prospettiva per tutti gli imprenditori di recuperare appieno e più velocemente le perdite sofferte nel recente periodo di crisi", ha aggiunto Fabio Gallo, Cfo & business development director dell'aeroporto di Alghero che ha osservato: "In questo senso, Sogeaal auspica un contributo da parte di tutto il territorio, istituzioni e imprenditori locali, per supportare la crescita di Ryanair in questa e nelle prossime stagioni".