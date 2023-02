Rischio idrogeologico, 1 milione di euro per Castelsardo

(ANSA) - CASTELSARDO, 09 FEB - Castelsardo avrà a disposizione circa 1 milione di euro per un intervento di messa in sicurezza definitiva e mitigazione del rischio idrogeologico a Terra Bianca, dove nell'autunno del 2020 si verificò una frana.

Si tratta di un finanziamento stanziato dalla giunta regionale che sarà utilizzato per un progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, relativo agli interventi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico (130 mila euro), e per la realizzazione delle opere (850mila euro).

La zona interessata dal rischio idrogeologico è quella della strada statale 134 in località Terra Bianca dove, appunto nell'autunno del 2020, una frana invase la carreggiate e spinse l'Anas a una corsia al traffico automobilistico per un intero anno. La strada fu riaperta dopo una serie di interventi di emergenza per la messa in sicurezza del colle.

"Questo è solo il primo passo verso la risoluzione definitiva di un problema che si trascina da anni - commenta il sindaco Antonio Capula - La messa in sicurezza del costone garantirà la sicurezza degli automobilisti che quotidianamente percorrono quel tratto di strada a forte rischio idrogeologico". (ANSA).