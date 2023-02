Schlein: rianimare i circoli, Pd stia vicino alla gente

Dal circolo del Partito Democratico di Olbia, la candidata alla segreteria nazionale del Pd Elly Schlein ha delineato quelle che sono le linee guida sulle quali vorrebbe che il nuovo Pd venisse riformato.

"Dobbiamo rianimare i circoli come luogo di dibattito in cui ricominciamo a riascoltarci. Non ci serve un Partito degli eletti, dobbiamo invece ritrovare motivazione e speranza. Sogno un partito che torni ad essere popolare, vicino alle persone che stanno peggio, guidato non da un uomo o una donna sola al comando, un Partito che si fidasse maggior mente della sua base.

Se abbiamo la parola democratico nel suo nome dobbiamo essere democratici anche all'interno".

"Penso che dobbiamo cambiare la legge elettorale ed estendere il diritto di voto ai fuori sede che sono 5 milioni di persone - ha aggiunto - e penso che finché non ci riusciremo, davanti ad una lista bloccata il Partito deve fare le Primarie per scegliere chi ci sta dentro, perché voglio guidare un PD in cui si premiano le persone più competenti e non le più fedeli ai capi di turno".

"Siamo qui per cambiare metodo per davvero. Io da sola comunque non basto se questa cosa non la facciamo insieme, non mi accontenterei di un centimetro di meno. So che c'è tanta gente che ha voglia di rimboccarsi le maniche nonostante la crisi di questo Partito", ha concluso Elly Schlein.