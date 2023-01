Cospito: scritte in Consiglio Sardegna, anarchica denunciata

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Ancora scritte a Cagliari a sostegno della battaglia di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da 101 giorni nel carcere di Bancali (Sassari). Stavolta l'azione dimostrativa, però, è stata interrotta dai carabinieri che hanno denunciato una anarchica di 44 anni per danneggiamento e imbrattamento di un edificio pubblico.

Secondo quanto appreso, la donna è stata intercettata da una pattuglia, questa notte verso le 2.30, mentre con una bomboletta spray di vernice nera era intenta a scrivere alcune frasi su tre colonne del porticato del palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma. Quando i militari l'hanno bloccata l'anarchica aveva fatto in tempo a scrivere per due volte "Fuori Alfredo dal 41 bis" e i nomi dei ministri della Giustizia del governo Draghi e dell'attuale governo Meloni, Cartabia e Nordio.

Il tutto accompagnato con la A cerchiata, simbolo riconducibile ai movimenti anarchici.

Assieme alla donna anche un uomo che però non è stato denunciato ma solo identificato. Le scritte sono state subito cancellate durante la notte. (ANSA).