Maltempo: allerta neve e ghiaccio in Sardegna sino a lunedì

Prorogata sino a lunedì 23 l'allerta meteo per neve e ghiaccio in Sardegna. L'avviso è stato emanato dalla Protezione civile regionale. In particolare saranno ancora possibili precipitazioni isolate a carattere nevoso sopra i 700-900 metri con la possibilità di formazione di ghiaccio sul manto stradale sopra i 600 mt.

"Un esteso sistema ciclonico di origine polare è presente sull'Italia - si legge nel bollettino allegato all'avviso - ad esso è associato un minimo chiuso al suolo sul medio adriatico.

Tale sistema ciclonico continuerà a stazionare sull'Italia fino alla giornata di lunedì".

Allerta gialla per rischio idraulico sulle aree dell'Iglesiente, Campidano e Montevecchio Pischinappiu, per tutta la giornata.