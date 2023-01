Maltempo: neve e caduta di alberi a Tempio, danni alle auto

La neve e il gelo hanno causato danni anche nel nord Sardegna, richiedendo in più occasioni l'intervento dei Vigili del fuoco. A Tempio Pausania i pompieri sono stati chiamati per caduta di alberi, piegatisi sotto il peso della neve e le sferzate del vento, o per soccorrere persone rimaste bloccate dalla neve in casa o per strada, nelle loro automobili.

Nella notte a Campanedda, borgata campestre di Sassari, il maltempo ha mandato in tilt la linea elettrica dell'impianto di sollevamento dei pozzi Mandras al servizio della frazione lasciando gli abitanti senza acqua corrente. Incidente simile si è verificato a Sedini. I tecnici di Abbanoa si sono messi al lavoro dalle prime ore del mattino per riparare ai danni e ripristinare la normale erogazione dell'acqua potabile.