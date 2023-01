Maltempo: allerta neve sopra 500 mt sino a domenica mattina

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Non si attenua l'ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna: la Protezione civile ha prorogato sino alle 15 di sabato 21 gennaio l'allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulla Gallura e sull'area di Flumendosa-Flumineddu, e sempre di codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Inoltre, sino a domenica mattina saranno ancora possibili precipitazioni a carattere nevoso sopra i 500 metri di quota con cumulati deboli e conseguente formazione di ghiaccio sul manto stradale. (ANSA).