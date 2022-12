Capodanno in piazza con Blanco, Emma, Max Pezzali e Emis Killa

di Maria Grazia Marilotti

Mega palchi allestiti dal nord al sud dell'Isola: tutto è pronto per il Capodanno in piazza. E nel segno del "vietati i botti". Nei piccoli e grandi centri della Sardegna ritornano i concerti dal vivo con i nomi di spicco del panorama musicale, per salutare l'arrivo del nuovo anno. Blanco, Emma, Max Pezzali, Emis Killa, Shade tra i più attesi. Da Olbia a Cagliari passando per Oristano, Alghero e Iglesias è tanta la voglia di far festa e lasciarsi alle spalle il periodo segnato dalle norme anti Covid. Riflettori puntati su Cagliari dove, per la gioia dei suoi numerosissimi e giovani fan, arriva Blanco. Il vincitore, in coppia con Mahmood, del 72/o Festival di Sanremo con il brano tormentone "Brividi" salirà sul palco allestito tra via Roma e piazza Matteotti. Energia pop rock a Olbia dove al Molo Brin la star è Emma Marrone. La Notte di San Silvestro a Oristano sarà con il rapper lombardo Emis Killa, in piazza Eleonora d'Arborea. Ad Alghero per la 27/a edizione dello storico Cap d'Any de l'Alguer, il Piazzale della Pace, davanti al porto, accoglie Max Pezzali, anticipato dallo spettacolo di Dario Ballantini con Andrea Paris. E la sera prima, sempre ad Alghero, c'è il rapper Lazza. Da non perdere anche la notte di San Silvestro a Iglesias con Shade, tra gli astri nascenti del panorama rap italiano, atteso in piazza Sella, dove prima e dopo, la scena è per il celebre format dance nazionale Nostalgia 90. Serata rap anche a Dolianova dove Dani Faiv saluterà l'arrivo dell'anno nuovo. Andrea Pinna conduce la serata che porta sul palco anche Dope Fobi, AlterEgo, Francis Global, Ghetto Milkshake e Bellamy. Il Capodanno 2023 a Nuoro è con l'etnopop degli Istentales e i dj di I Love Formentera. Tortolì, invece, punta sui Tazenda. Balli, musica, animazione in quattro piazze è la ricetta del Capodanno sassarese.Tradizioni pagane e religiose, musica, buon cibo sono gli ingredienti a Bitti di Cortes de Natale. Il centro del nuorese sarà animato da mattina a notte da un fitto calendario tra musica itinerante, canto a tenore, cultura, archeologia. A Villasimius si ride con la comicità de I Lapola con Massimiliano Medda e compagni e del duo Cossu & Zara e le performance dell'attore trasformista Gianni Dettori. A Castelsardo a salutare l'arrivo del 2023 sarà il dj Andrea Zelletta con i fuochi d'artificio dalle mura del Castello dei Doria che illumineranno la notte in uno tra i borghi autentici più belli d'Italia.