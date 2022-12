Natale: eventi e spettacoli per animare borghi del Nuorese

Eventi, spettacoli, intrattenimento e abbellimento delle aree commerciali nel periodo natalizio. E' l'iniziativa per l'animazione delle piccole attività commerciali "Natale nel cuore della Sardegna", promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro, che vede coinvolti 20 Comuni del Nuorese nell'organizzazione delle attività: addobbi, ornamenti e decorazioni natalizie, luminarie, piste di pattinaggio, mercatini tematici ed eventi di tipo promozionale/gastronomico nelle piazze comunali, come esibizioni itineranti, concerti,spettacoli teatral, giochi gonfiabili e "show cooking".

E' stata creata inoltre una campagna di comunicazione ad hoc per la promozione della manifestazione, anche con un sito web dedicato. "La Camera di Commercio ha sempre sostenuto il proprio territorio, valorizzando l'impegno delle amministrazioni comunali nella promozione delle proprie tradizioni - ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio barbaricina Agostino Cicalò -. Con questo evento abbiamo voluto sostenere il lavoro dei comuni contribuendo sia a livello economico che amministrativo: sono stati finanziati infatti interventi per il valore di 420mila euro, finalizzati alla promozione del commercio e dei prodotti locali grazie ad un contributo della Regione. La ripartizione delle risorse è stata attribuita in proporzione al numero di imprese e dei residenti".