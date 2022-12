Natale: proseguono a Quartu gli spettacoli al Teatro tenda

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 21 DIC - Proseguono anche in settimana gli eventi programmati nell'ambito della rassegna 'Natale a Quartu 2022'. Quartier generale è il Teatro Tenda del Circo Paniko allestito in via Don Giordi, all'ingresso del Parco di Molentargius.

Oggi e domani è in programma una kermesse dedicata agli artisti quartesi. Venerdì 23 spazio a Francesca Corrias, una delle più note e apprezzate voci del panorama jazz.

Dal 24 dicembre poi, Capodanno compreso, al Teatro Tenda tornano protagonisti i padroni di casa del Circo Paniko, il collettivo internazionale di circensi, musicisti e liberi pensatori che viaggia con il proprio teatro portando i suoi spettacoli in tutta Europa.

Più di 30 artisti in scena accompagnati dalla musica dal vivo.

Due gli show proposti: l'ultima creazione Apocalippo e il Gran Cabaret Paniko. (ANSA).