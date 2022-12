Sassari, al Padiglione Tavolara museo artigianato e design

Dopo un abbandono durato decenni il Padiglione Tavolara riaprirà i battenti il 20 dicembre come Museo regionale per l'artigianato e il design. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, che ha presentato il futuro della struttura inglobata nei giardini pubblici di via Tavolara.

La struttura, di proprietà della Regione Sardegna, riaprirà alla città e a tutto il territorio, dopo gli interventi di restauro e riqualificazione funzionale che ne sottolineano il notevole valore architettonico testimoniato dal recente riconoscimento di interesse culturale da parte del ministero della Cultura. Il sito non aveva una apertura duratura, ma soltanto eventi di pochi giorni, dall'ultima biennale datata 1997. Nel 2013 e nel 2018 fu inaugurato dalle giunte regionali del tempo (centrodestra e centrosinistra), ma al doppio taglio del nastro non seguì una reale apertura al pubblico.

Il Comune ha ottenuto il comodato d'uso gratuito della struttura nell'ottobre 2020, dopo una formale richiesta della Giunta comunale alla Regione. La gestione dell'edificio e del Museo è stata concessa inzialmente per 10 anni, prorogabili. Il Comune, a sua volta, ha concluso una convenzione biennale con la Fondazione Nivola, che si occuperà della realizzazione di mostre ed eventi di artigianato, design e arte, con cadenza regolare nel salone principale del Padiglione Tavolara, e dell'organizzazione e realizzazione di eventi periodici quali, presentazione di prodotti artigianali, presentazione di oggetti di design, convegni e pubblicazioni sui temi collegati, seminari formativi, incontri e laboratori con artigiani, designer e esperti del settore. Il primo evento sarà il progetto espositivo "Faccio con la mente, Penso con le mani - Il nuovo design artigiano in Sardegna", con la curatela di Giuliana Altea.

Partner per il rilancio del Tavolara è anche la Confartigianato Imprese che ha accolto l'invito dell'amministrazione comunale.