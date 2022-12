Premio Solinas 2022, migliore sceneggiatura a Due amici

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - La 37°edizione del Premio Solinas si è conclusa a Roma con due serate evento: il 10 dicembre al Cinema Troisi e il 12 dicembre con la Premiazione dei vincitori della seconda fase del Premio Franco Solinas che si è tenuta a Casa Dante. La Giuria del Premio Franco Solinas ha rilevato un'altissima qualità di scrittura in tutti e 9 i progetti finalisti che concorrevano ai premi e ha decretato DUE AMICI di Giulia COSENTINO e Pierfrancesco LI DONNI Premio Franco Solinas alla Migliore Sceneggiatura. "Per la forza, la verità e la delicatezza con cui racconta i suoi giovani protagonisti.

L'amicizia tra Desirèe e Daniel, senza mai cadere nella retorica o nello stereotipo, illumina una Palermo marginale e riesce, nonostante la particolarità del contesto, a delineare il ritratto di una generazione", si legge nella motivazione. Vince la borsa di studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro, dedicata a premiare il talento nel raccontare l'universo femminile: LA TRAVERSATA di Andrea Paolo MASSARA e Cristian PATANÈ "ritratto di una giovane donna che cerca con forza, disperazione e ostinazione un senso alla sua vita e a quello che le accade intorno, fondendo, con la naturalezza di una ragazza della sua generazione, il sacro e il profano, la spiritualità più tradizionale e il richiamo della vita". La Giuria ha inoltre deciso di assegnare una Menzione speciale a IL MIGLIORE di Alessandro NELSON GAROFALO "Per la capacità di costruire con leggerezza e passione una success story ambientata nel mondo del poker, affrancata dalla ludopatia e collegata alla criminalità." Giovanna Pugliese, Delegata Cinema Regione Lazio, ha sottolineato il sostegno al Premio Solinas, mentre Gianluca Aste, Presidente della Sardegna film Commission ha parlato di una edizione straordinaria anche per l'apertura alla competizione di Screen in Green, unico concorso pubblico italiano di scrittura per l'audiovisivo esplicitamente dedicato alla Transizione Ecologica, strutturato con il MITE. Annamaria Granatello, Direttrice del Premio Solinas ha raccontato che ai 6 concorsi del Premio Solinas sono stati inviati complessivamente 1209 progetti che sono stati valutati con grande rigore da 80 Giurati. (ANSA).