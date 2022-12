Una navetta elettrica a Iglesias con prenotazione da app

(ANSA) - IGLESIAS, 06 DIC - Da questa settimana, è attivo in via sperimentale il servizio on demand, tramite app, per l'utilizzo della navetta elettrica messa a disposizione per Iglesias da Enel X.

L'applicazione per smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente negli appositi store online, consentirà di prenotare una corsa della navetta diretta o in partenza per alcuni punti di interesse identificati, consentendo quindi di sfruttare il mezzo nel migliore dei modi, condividendolo per varie corse. Questo permetterà di fornire un servizio di trasporto per i cittadini più capillare e ritagliato su misura rispetto agli orari e alle fermate del tradizionale servizio di trasporto pubblico.

Gli utenti, per accedere al servizio on demand dovranno scaricare gratuitamente l'app per prenotare una corsa negli store per IOS e Android e quindi individuare la posizione da cui si vuole partire e la destinazione scelta. In pochi istanti sarà trovata una corsa sulla navetta. Una volta confermata la prenotazione, la navetta arriverà nel punto indicato per iniziare il viaggio. Arrivati a destinazione, sarà possibile fornire la valutazione del servizio, per migliorare l'esperienza di viaggio.

Il servizio, realizzato in collaborazione con Iglesias Servizi, società in house del Comune di Iglesias, sarà attivo in via sperimentale per tutto il mese di dicembre. Le fermate disponbili sono quelle di Villa Marini (ingresso Iglesias), Via Vivaldi (fronte Consorzio), Ospedale CTO, Via Cattaneo 15, Via Roma (ex SIP), Via Roma (fronte banca), Piazza Sella , Piazza Oberdan, Viale Fra Ignazio 29, Ospedale Santa Barbara, Via Sette Fratelli 22, Via della Regione 2, Via della Regione (ex Sip) ,Via Cappuccini (Cimitero), Viale Villa di Chiesa (fronte supermercato), Monte Figu, Corso Colombo, Corso Colombo (fronte Casa Serena), Piazza Cavallera, Via Sant'Antonio, Piazza Fenza, Via XX Settembre (Chiesa Cuore Immacolato), Via ten. Cacciarru (fronte scuole), Via Argentaria (fronte sede ex Provincia), Via Indipendenza (fronte Caserma Trieste), Via Isonzo (Istituto Minerario), Via Garibaldi (stazione ferroviaria), Loc. Is Arruastas e Piazza Mercato. (ANSA).