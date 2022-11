Black friday: Poste potenzia servizio in Sardegna

Tutto pronto nel Centro di smistamento delle Poste di Cagliari-Elmas per gestire il Black Friday 2022 e fronteggiare uno dei due principali periodi dell'anno caratterizzati da un notevole aumento dei volumi dei pacchi in arrivo e in partenza dalla Sardegna.

Rispetto a una media "normale" di circa 10mila pacchi lavorati quotidianamente dal Centro, a partire dal Black Friday e fino al termine delle festività natalizie, i volumi previsti si assesteranno su importanti incrementi derivati soprattutto dall'e-commerce.

Secondo le stime, considerando tutti i clienti speditori che si affidano a Poste Italiane, la quota di pacchi in distribuzione si avvicinerà ai 25mila al giorno, con probabili picchi di oltre 30mila "pezzi". Per quanto attiene alla corrispondenza, l'impianto lavora circa seimila chili al giorno di formato medio, di cui il 70% lavorato attraverso l'ausilio delle macchine, per un totale di lavorazioni automatizzate di circa 45.000 pezzi al giorno.

In Sardegna l'intero territorio è servito grazie a una struttura di Centri di Distribuzione che conta 68 sedi di recapito e 625 articolazioni (ciascuna servita quotidianamente da un portalettere), secondo una organizzazione, definita "joint delivery", che assicura la consegna dal lunedì al venerdì, dalle prime ore del mattino fino alla serata, e il sabato durante l'intera mattinata.