Omnibus: intesa raggiunta, domani via a iter in commissione

L'intesa è stata raggiunta. La Omnibus 2 passerà alla terza commissione del Consiglio regionale per l'avvio del suo esame oggi alle 15, i lavori proseguiranno poi anche venerdì. I consiglieri dovranno analizzare tutti i punti di un maxi emendamento di sintesi proposto dalla maggioranza, che dovrebbe contenere solo le misure urgenti e finanziabili immediatamente, per capire cosa realmente sia necessario inserire in questo testo e cosa demandare alla Finanziaria.

L'appuntamento, poi, è per martedì 29, alle 10, in Aula. I capigruppo di maggioranza e opposizione si sono accordati sull'ordine del giorno: il primo punto sarà la discussione della mozione del centrosinistra, primo firmatario Cesare Moriconi del Pd, sulla mancata spesa dei fondi messi in campo con la precedente legge omnibus.

L'opposizione aveva chiesto formalmente al presidente Christian Solinas di chiarire le motivazioni. Solo dopo potrà essere discusso il dl 360 della Giunta, ma soltanto se la commissione avrà fatto in tempo a concludere i lavori. Martedì 29, infatti, è il penultimo giorno utile per approvare la variazione di bilancio, che si dovrebbe ora attestare su circa 330 milioni di euro contro i 210 previsti nel testo originario. Il tesoretto extra, che arriva da una serie di avanzi di bilancio compresi alcuni fondi inizialmente destinati al Covid, sarà contenuto in un pacchetto di emendamenti che rivedranno completamente il testo della legge.