Covid: in lieve risalita casi e ricoveri, tre i decessi

Tre nuovi decessi per Covid e contagi in leggera crescita in Sardegna dove si registrano 343 ulteriori casi confermati di positività rispetto ai 311 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.353 tamponi con un tasso di positività che passa dal 14,4% al 25,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano a 6 (-1), mentre salgono a 87 (+5) quelli ricoverati in area medica. In leggera risalita - 7611 (+ 65) - i casi di isolamento domiciliare. Nel dettaglio i tre decessi sono: un uomo di 90 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari, e due deceduti nella provincia di Sassari.