Patto tra Comune e associazioni per difendere l'ambiente

Patto green tra il Comune di Quartu e le associazioni cittadine che si occupano di ambiente.

Firmato questa mattina un protocollo d'intesa. Tra gli obiettivi la tutela e la salvaguardia dei compendi naturalistici e in generale del verde nel territorio e la riduzione dell'inquinamento. Previste passeggiate ecologiche e turistiche, raccolta di rifiuti non pericolosi, riqualificazione di terreni comunali sporchi e abbandonati, riforestazione.

Importanti gli aspetti legati al coinvolgimento del mondo giovanile e studentesco finalizzati anche alla riscoperta del Parco del Molentargius, attraverso attività di studio, frequentazione è osservazione naturalistica. Il Comune garantirà il patrocinio per le iniziative proposte e potrà fornire il materiale necessario alla raccolta dei rifiuti durante le passeggiate ecologiche. Il vicesindaco e assessore all'ambiente Tore Sanna ha anche lanciato in anteprima la notizia del ritorno della Festa degli Alberi in città, in programma il prossimo 21 novembre. Firmata anche una convenzione con l'Università di Cagliari, dipartimento di Botanica, con un investimento triennale di 75 mila euro per finanziare borse di studio destinate a giovani laureandi che presentino tesi di laurea sul verde a Quartu.

Sanna ha ricordato anche l'Accordo di Programma Quadro, che permetterà il ripristino del sistema di gestione delle saline grazie a quasi 15 milioni di investimento. E ha parlato anche dell'intesa che permetterà al Comune di Quartu di avere entro il 31 dicembre una mappatura completa attraverso rilevazioni satellitari sull'erosione costiera.