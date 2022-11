Gdf aderisce a campagna donazione del sangue

La Guardia di finanza di Sassari ha aderito alla campagna per la donazione del sangue lanciata dal centro trasfusionale dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari insieme all'Avis provinciale e comunale.

Nei giorni scorsi i militari hanno donato il sangue nell'autoemoteca dell'Avis, nel piazzale della caserma di via Pinna. Un gesto importante di collaborazione tra istituzioni in cui il messaggio è stato forte e chiaro: andare a donare è un gesto semplice e non fa male, è gratuito e fa bene agli altri.

Annualmente nella nostra isola si ha bisogno di 110 mila trasfusioni ma solo 80 mila vengono donate in Sardegna, le altre 30 mila unità provengono da altre regioni.