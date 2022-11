Porti: Mangiarotti presidente Cruise and Ferry Port Network

(ANSA) - CAGLIARI, 10 NOV - Valeria Mangiarotti, responsabile marketing dell'Autorità di sistema dei porti della Sardegna e già direttore dell'Ambiente di MedCruise, è stata nominata presidente del Cruise and Ferry Port Network, organo di collegamento tra gli scali marittimi e l'organizzazione che rappresenta i maggiori porti europei crocieristici e passeggeri.

Oltre al ruolo di interlocutore di riferimento col Parlamento e la Commissione Europea, il Cruise and Ferry Port Network si occupa della redazione del Codice di buone pratiche. "La nomina conferita da Espo alla nostra valente responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, alla quale vanno i nostri migliori auguri, è un nuovo importante riconoscimento per il nostro Ente - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna - .

Ancora una volta, i Porti di Sistema, sostenuti dalla forte crescita dei traffici, si confermano al centro delle scelte strategiche delle politiche europee del settore crociere e passeggeri". (ANSA).