"Nostalgiche armonie" per MusicAlFoyer al Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 07 NOV - L'Ensemble Contrasti è protagonista del nuovo appuntamento con MusicAlFoyer.

Martedì 8 novembre alle 20.30, nel foyer di platea del teatro Lirico di Cagliari propone una serata nel segno di "Nostalgiche armonie" per la rassegna di musica da camera del Lirico.

Fanno parte dell'ensemble Beatrice Murtas (soprano); Elisa Pais (mezzosoprano); Oscar Piras (tenore); Alessandro Carta (basso); Andrea Mudu, Francesca Pittau (pianoforti).

Il programma musicale della serata, intitolata prevede: Liebeslieder-Walzer op. 52; Neue Liebeslieder op. 65 di Johannes Brahms.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 50 minuti circa e non prevede l'intervallo.

La rassegna è ideata e organizzata per accompagnare idealmente lo spettatore in un affascinante viaggio dalla musica barocca fino alle coinvolgenti atmosfere jazz e alle suggestioni delle nuove composizioni dei nostri giorni.

L'iniziativa sta raccogliendo il favore del pubblico presente numeroso a tutti gli appuntamenti. (ANSA).