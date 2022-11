Auto fuori strada per alta velocità, un morto e due feriti

Restano molto gravi le condizioni di Carmelo Tola, 40enne di Orune, e Salvatore Salis, 30 anni di Orotelli, rimasti feriti ieri notte nell'incidente stradale alle porte di Bono, che è costato la vita ad un loro amico, Paolo Zarra, allevatore 31enne di Olbia. Tola e Salis sono ricoverati all'ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni disperate, sono stati sottoposti entrambi a un intervento chirurgico durato tutta la notte.

I due non hanno riportato lesioni a organi vitali ma hanno entrambi numerose fratture in tutto il corpo e un forte trauma cranico. Dopo gli interventi chirurgici restano sotto stretta osservazione dei medici, che non escludono di dover riportare i pazienti in sala operatorio. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 lungo la strada provinciale 10M, in direzione Alà dei Sardi.

I tre amici viaggiavano a bordo di una Golf che, pare a causa dell'alta velocità, ha sbandato, si è ribaltata più volte e ha concluso la sua corsa contro un terrapieno. Gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo: Zarra è morto pochi minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Bono che hanno effettuato i rilievi dell'incidente.