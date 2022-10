Concerto-omaggio a George Gershwin al Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - Un complesso di fama mondiale per un omaggio a George Gershwin. E' dedicato al grande compositore americano il nuovo e quattordicesimo appuntamento della Stagione concertistica 2022 del Teatro Lirico di Cagliari. Protagonisti mercoledì 2 novembre alle 20.30 Enrico Pieranunzi (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino) e Gabriele Mirabassi (clarinetto).

"In Play Gershwin, con le loro raffinate interpretazioni, daranno forma a una scaletta che comprende An American in Paris, Preludio n. 2 di George Gershwin; Variazioni su un tema di Gershwin di Enrico Pieranunzi; Porgy and Bess: My man's gone now; It ain't necessarily so di George Gershwin - Jasha Heifetz; The man I love, I got rhythm, Rhapsody in Blue di George Gershwin (trascrizioni/elaborazioni originali di Enrico Pieranunzi).

"Figura centrale nella storia della moderna musica americana, Gershwin - si legge in una nota - fu insieme songwriter dalla vena inesauribile, pianista brillantissimo, compositore di fervida immaginazione. Ma fu soprattutto lucido assertore di una visione straordinariamente profetica della musica, al cui centro troviamo quella fusione jazz/classica che ha anticipato di quasi un secolo quanto sta accadendo oggi intorno a noi. Ne sono esempi notissimi An American in Paris e Rhapsody in Blue, che vengono proposti al pubblico in versioni cameristiche capaci, grazie all'appassionato lavoro di trascrizione operato, di mantenere tutto il fascino e l'energia delle versioni originali". "Se ci sono idee e feeling - ebbe modo di scrivere Gershwin - tutto è possibile in musica". (ANSA).