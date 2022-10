Cagliari: Liverani adesso chiede rinforzi all'infermeria

Cagliari a caccia di una svolta per capire dove vuole andare. Per adesso è nel limbo: a tre punti dai playoff e quattro sopra i play out. Per accelerare, ora Liverani deve chiedere aiuto all'infermeria: questo pomeriggio, con la ripresa degli allenamenti, c'è il primo appello per capire se Mancosu, Pavoletti e Falco sono pronti per la difficile sfida di sabato prossimo con il Sud Tirol dell'ex rossoblù Pierpaolo Bisoli. Obiettivo: tre punti per provare a riagganciare la zona promozione occupata a 18 punti proprio dalla squadra altoatesina e dal Brescia.

Discrete possibilità di ritorno in campo per i giocatori assenti con la Reggina. L'unico che darà ancora una volta forfait sarà Goldaniga: per lui l'appuntamento con il campo è fissato per fine novembre. Falco in realtà era anche in panchina con la Reggina, fermato - come aveva rivelato Liverani a fine gara - da qualche problema a poche ore dal match. Non dovrebbe essere nulla di grave, l'ex Stella Rossa potrebbe esserci.

Buone chance anche per Mancosu, fermo da due giornate: Liverani non se l'è sentita di forzare i tempi, ma per il Sud Tirol il cagliaritano dovrebbe essere a disposizione. Da valutare giorno per giorno, invece, Pavoletti, anche lui fermato alla vigilia della sfida con la Reggina. Il problema è legato a un affaticamento degli adduttori. Anche in questo caso bisogna aspettare e vivere alla giornata: a metà settimana si capirà se l'attaccante di Livorno potrà dare una mano. Morale a mille dopo il primo gol con l'Ascoli: Pavoletti spera di poter diventare uno dei protagonisti della rincorsa.