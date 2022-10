Al via la campagna abbonamenti per la stagione del Teatro

Al via martedì 18 ottobre la campagna abbonamenti per la Stagione lirica e di balletto 2023.

Il sipario si alza venerdì 10 febbraio alle 20.30 con un cartellone con sette opere ed un balletto per gli otto turni di abbonamento oltre alle recite mattutine rivolte a scuole e famiglie. Tra i titoli, tre nuove produzioni del Teatro Lirico di Cagliari: Gloria, Carmen e Mefistofele. Completano il programma La Cenerentola, Andrea Chénier, La Traviata, La Bohème ed il classico Il lago dei cigni per il balletto. La campagna abbonamenti si apre con le conferme e variazioni su posti disponibili possibili fino a sabato 21 gennaio 2023. I nuovi abbonamenti saranno in vendita da martedì 18 ottobre 2022.

Da sottolineare, inoltre, la possibilità di acquistare da martedì 7 febbraio 2023 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione lirica e di balletto; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.