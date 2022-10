Musica: Baglioni torna in Sardegna, tre date a dicembre

Claudio Baglioni torna in Sardegna con tre date del suo tour "Dodici Note Solo bis".

Il cantante romano si esibirà nell'isola con tre concerti griffati Insula Events al Teatro comunale di Sassari il 27 dicembre, al Teatro Eliseo di Nuoro il 28 dicembre e al Teatro Lirico di Cagliari il 30 dicembre.

Orari, prezzi dei biglietti e altre informazioni per assistere ai tre concerti in Sardegna saranno resi note a breve dagli organizzatori del tour.