Cagliari e Giganti Mont'e Prama, mostra immagini a Genova

Una mostra fotografica a Genova sui Giganti di Mont'e Prama da domani, giorno della sfida rossoblù al Marassi, al 27 ottobre. Le immagini esposte a Palazzo Reale rappresenteranno in cinque pannelli, in italiano e in inglese, scavi è stato dell'arte del sito archeologico di Cabras. È il primo passo della campagna di comunicazione annunciata a luglio da Cagliari calcio e Fondazione Mont'e Prama. La mostra, curata dalla Fondazione Mont'e Prama e dalla Fasi, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, sarà inaugurata nel Salone da Ballo di Palazzo Reale domani alle 15 alla presenza della direttrice di Palazzo Reale Alessandra Guerrini, del presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni e di una rappresentanza della dirigenza del Cagliari calcio.

"Con questo primo intervento - ha detto Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont'e Prama - diamo il via ufficiale a una collaborazione importante di divulgazione culturale avviata con il mondo dello sport, veicolo fondamentale per il raggiungimento di un sempre più vasto pubblico. Siamo onorati di poter promuovere l'immenso patrimonio archeologico in uno scenario di pregio e ringraziamo il Palazzo Reale per averci accolto con calore".

Le iniziative proseguiranno durante l'anno in altre undici città. "I Giganti sono una meravigliosa testimonianza della storia millenaria della nostra Isola, siamo fieri di poter contribuire insieme alla Fondazione Mont'e Prama alla loro valorizzazione", ha detto il direttore generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti.