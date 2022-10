Rifiuti: in Ecocentro Cagliari anche secco-indifferenziato

(ANSA) - CAGLIARI, 03 OTT - A partire da oggi i titolari di utenza domestica, regolarmente censiti, potranno conferire i rifiuti della frazione "secco-indifferenziato" anche presso gli Ecocentri presenti a Cagliari.

La quantità di rifiuti conferiti al di fuori della normale raccolta porta a porta verrà conteggiata come se fosse un conferimento nel proprio domicilio ai fini della tariffazione puntuale. Sono, infatti, 52 i conferimenti totali previsti nel corso di un anno ma chi riuscirà a conferire fino a 26 volte, potrà ottenere uno sconto sulla Tari.

Inoltre, non sarà possibile conferire i rifiuti presso gli Ecocentri, per più di una volta al giorno e due volte al mese.

Il limite massimo annuale di conferimenti presso le strutture è stato fissato in dieci volte. Grazie a questo allargamento che riguarda il conferimento del "secco/indifferenziato", prima non previsto in modalità differente dal porta a porta, l'Amministrazione comunale prevede non solo di ottenere una migliore raccolta differenziata ma anche di poter offrire una nuova diminuzione sulla Tari che nell'ultimo periodo si è abbassata del 15%.

La nuova possibilità di conferimento e i numeri generali della raccolta differenziata a Cagliari, sono stati illustrati in conferenza stampa dal sindaco Paolo Truzzu, affiancato dall'assessore all'Ambiente, Alessandro Guarracio e dal presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Raffaele Onnis. "Quei cittadini che, pur facendo in maniera corretta la differenziata e conferendo con il porta a porta, hanno la necessità di conferire nell'Ecocentro anche il secco, da oggi potranno farlo - ha detto Truzzu -. Si tratta di venire incontro alle necessità dei nostri concittadini ai quali verrà fornito un sacchetto direttamente in Ecocentro. Ma soprattutto di un modo per continuare a stimolare la differenziata in modo da ridurre la frazione secca. Siamo riusciti a passare, dalle sessantamila tonnellate del 2017 alle quindicimila attuali, con un grande abbassamento dovuto alla tariffazione puntuale. E questo ci ha permesso di aumentare le altre frazioni". (ANSA).