Auto contro guardrail su statale 126, 3 feriti uno è grave

Grave incidente stradale durante la notte a San Nicolò D'Arcidano, un 28enne di Terralba è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso, le sue condizioni sono gravissime, feriti anche un un 27enne sempre di Terralba e un 31enne di Marrubiu, ricoverati all'ospedale San Martino di Oristano. L'incidente è avvenuto intorno all'1 lungo la strada statale 126 all'altezza del chilometro 110. L'auto condotta dal 28enne e con a bordo gli altri due giovani, per cause non accertate, è finita contro il guardrail, ribaltandosi su un lato.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Stazione di Santa Giusta e del Radiomobile di Oristano e le ambulanze del 118. Il ferito più grave è stato trasportato al Brotzu, mentre gli altri due al San Martino.