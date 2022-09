Elezioni: alle 16 insediati i seggi, domenica si vota dalle 7

Sono stati insediati alle 16 i seggi elettorali nelle 1.836 sezioni della Sardegna per le elezioni politiche. Sono costituiti dai rispettivi presidenti, nominati dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, che ne chiamano a far parte quattro scrutatori e un segretario. Quest'ultimo viene scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Domenica 25 settembre si vota dalle 7 alle 23. Complessivamente gli elettori sardi sono oltre 1,3 milioni: dovranno eleggere 16 parlamentari, nove in meno rispetto ai 25 attuali.

Dal proporzionale usciranno sette deputati e tre senatori, dal maggioritario quattro deputati e due senatori.

I collegi sono sei. Per Montecitorio: Sassari-Olbia-Alghero, Nuoro-Oristano-Ogliastra, Sulcis-Medio Campidano e Cagliari Città Metropolitana. Per Palazzo Madama: sud Sardegna e nord Sardegna.