Estate sicura: 20mila persone controllate nell'Oristanese

Reati quasi azzerati e incidenti stradali in meno. La provincia di Oristano si conferma una delle più sicure d'Italia, lo confermano i dati forniti dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano relativi all'attività svolta per la cosiddetta 'Estate sicura' che ha visto impegnati centinaia di uomini e mezzi delle Stazioni e delle Sezioni Radiomobile delle Compagnie Carabinieri di Oristano, Mogoro e Ghilarza.

Sotto i riflettori sono finite le località balneari, i centri ma anche le zone movida. Controllati 13.958 veicoli, identificate 20.233 persone. Contestate 480 violazioni al codice della strada di 45 per guida in stato di ebbrezza e 5 per guida sotto l'effetto di stupefacenti, 53 le patenti ritirate, 5 gli incidenti mortali rilevati, 35 quelli che hanno visto persone ferite.

Importate l'attività svolta per frenare lo spaccio di droga: dal 1 giugno ai primi giorni di settembre sono stati sequestrati un chilo di marijuana, 10 grammi di cocaina, 56 di eroina e due fiale di metadone. Arrestata una persona per spaccio, 3 i denunciati, 17 i segnalati alla Prefettura.